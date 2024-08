Sinner diretta Us Open: segui il debutto contro McDonald LIVE

Jannik Sinner scalda i motori dopo il caso doping e sta per debuttare agli Us Open . Il tennista azzurro avrà di fronte Mackenzie McDonald , statunitense e padrone di casa, nel primo turno del torneo a stelle e strisce. Un avversario che sulla carta non può fare paura dato che occupa la posizione 140 al mondo. Segui la partita in diretta.

21:43

Sinner-McDonald 2-1: funziona il servizio

Jannik prende fiducia. Game al servizio vinto senza difficoltà. Per la prima volta è davanti nel punteggio del set.

21:38

Sinner-McDonald 1-1: segnali di rinascita

Jannik centra un contro break importante ai vantaggi dopo una lunga battaglia. L'americano perde il servizio in un gioco durato più di 10 minuti.

21:26

Sinner-McDonald 0-1: quarto break a inizio secondo set

Inizia il secondo set. Due doppi falli di Jannik: break per l'americano.

21:19

Sinner-McDonald 2-6: finisce il primo set

Game a zero per l'americano. Jannik sembra in tilt dopo 42 minuti di partita a senso (quasi) unico.

21:16

Sinner-McDonald 2-5: Jannik in difficoltà

Errori di dritto e una palla corta sanguinosa. L'azzuro perde un altro turno alla battuta. Ora l'americano può chiudere il primo set.

21:12

Sinner-McDonald 2-4: tentativo di fuga

L'americano, molto rapido, spinge e vince 40-15 il turno al servizio.

21:07

Sinner-McDonald 2-3: secondo break

Jannik soffre al servizio. L'americano è in palla e torna avanti nel punteggio.

20:59

Sinner-McDonald 2-2: il pareggio

Game intenso e pieno di scambi. Ai vantaggi Jannik centra un contro break e pareggia i conti dopo aver rischiato lo 0-3.

20:52

Sinner-McDonald 1-2: reazione Jannik

Jannik vince in rimonta il terzo game (ai vantaggi) dopo aver annullato due palle break.

20:48

Sinner-McDonald 0-2: l'allungo

L'americano consolida il suo inizio di gara con un solido 40-15. Jannik non è entrato in partita.

20:44

Sinner-McDonald 0-1: subito break

Jannik va sotto 15-40, poi recupera, ma ai vantaggi perde il primo game al servizio dopo aver annullato quattro palle break. Il gioco è durato oltre 8 minuti.

20:36

Sinner-McDonald: si parte

Jannik alla battuta, si comincia: subito un ace.

20:27

Sinner e McDonald in campo

I due giocatori sono scesi in campo. Jannik sta per iniziare il riscaldamento. Lo speaker ha annunciato il suo nome.

20:22

Us Open, eliminato Fognini

Fuori l'azzurro che ha perso per 3-0 contro Machac. Oltre a Sinner, in ambito maschile, giocano oggi Arnaldi, Bellucci e Cobolli.

20:14

Us Open, Swiatek libera il centrale: è il turno di Sinner!

La polacca batte in due set la russa Rakhimova - 6-4, 7-6 (6) - e libera l'Arthur Ashe Stadium: è il momento di Jannik Sinner contro lo statunitense McDonald.

20:10

Us Open, Errani sfiderà Dolehide al secondo turno

Sarà Caroline Dolehide (numero 49 Wta) la prossima avversaria di Sara Errani agli Us Open. La statunitense, n. 49 Wta, ha eliminato la connazionale Danielle Collins, numero 11 del tabellone, per 6-1, 5-7, 6-4.

20:01

Sinner quasi perfetto sul cemento

Il bilancio stagionale del numero uno al mondo, su questa superificie, è di 28 vittorie e 2 sconfitte, contro Alcaraz a Indian Wells e Rublev a Montreal.

19:55

Us Open, Errani al secondo turno nel torneo femminile

Esordio vincente e convincente per Sara Errani a Flushing Meadows: l'azzurra piega in tre set, con il punteggio di 3-6, 6-0 6-4, la spagnola Cristina Bucsa. Al prossimo turno se la vedrà con la vincente del match tra le statunitensi Daniele Collins (n.11 Wta), undicesima testa di serie, e Caroline Dolehide (n.49).

19:45

Sinner-McDonald, il prossimo avversario

Chi vince affronterà nel secondo turno Eliot Spizzirri (344 al mondo) oppure Alex Michelsen (numero 52).

19:38

Sinner sul cemento

Sinner ha un bilancio stagionale sul cemento molto positivo: 28 vittorie e solo 2 sconfitte.

19:35

Sinner agli Us Open

Per Jannik si tratta della sesta partecipazione agli US Open: nella passata edizione si era fermato agli ottavi di fronte a Zverev. In carriera non è mai andato oltre i quarti.

19:24

Us Open, il tabellone di Sinner

Tante le trappole per Jannik lungo il percorso. Potenzialmente potrebbe incrociare Medvedev nei quarti di finale e Alcaraz in semifinale, mentre Djokovic solo in una eventuale finale.

19:15

Sinner-McDonald, l'orario

La gara andrà in scena presso l'Arthur Ashe. Prima di Sinner spazio a Swiatek-Rachimova. Il match dell'azzurro difficilmente inizierà prima delle 19.45.

19:10

Sinner-McDonald in tv

La sfida, valida per il primo turno degli US Open, sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno e in chiaro su Supertennis. In streaming invece su Now.

19:00

Sinner-McDonald, i precedenti

Sono tre i precedenti tra Jannik e l’americano. L’azzurro li ha vinti tutti e tre.