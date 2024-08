Berrettini-Fritz, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Un primo set complicato, poi un match in discesa. Si può riassumere così l'esordio di Matteo Berrettini agli US Open 2024 dove ha sconfitto con il punteggio di 7-6(2) 6-2 6-3 lo spagnolo Albert Ramos Vinolas. Una prestazione convincente che gli ha permesso di ritrovare il successo sul cemento a livello di circuito maggiore, dove non vinceva proprio dal primo turno dello scorso anno a New York contro Ugo Humbert. Come dichiarato anche da lui stesso in conferenza stampa, Matteo dovrà alzare ulteriormente il livello per provare a battere il beniamino di casa Taylor Fritz, accreditato come testa di serie numero 12 del tabellone, che all'esordio ha sconfitto Camilo Ugo Carabelli.

Berrettini-Fritz, quando si gioca il match

Il match tra Berrettini e Fritz, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, si giocherà nella notte italiana tra mercoledì 28 e giovedì 29 agosto essendo in programma come quinto match sul Louis Armstrong Stadium, dove le partite inizieranno alle ore 17:00.

Berrettini-Fritz, i precedenti

Berrettini e Fritz si sono già affrontati tre volte in carriera e il romano non ha mai vinto. Il tennista statunitense si è infatti imposto in tutte e tre le occasioni: nel 2019 nella fase a gironi di Coppa Davis con il punteggio di 5-7 7-6(5) 6-2, nel 2021 al secondo turno del Masters 1000 di Indian Wells per 6-4 6-3 e nella finale della United Cup 2023 per 7-6(6) 7-6(4).

Berrettini-Fritz, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi