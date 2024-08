Musetti-Kecmanovic, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Lorenzo Musetti è riuscito solamente in un'occasione ad approdare al terzo turno degli US Open. Era l'edizione del 2022 e dopo la vittoria su Brouwer al secondo turno veniva sconfitto da Ivashka. Quest'anno l'azzurro avrà una grande occasione di migliorare il suo piazzamento a New York affrontando al secondo turno un avversario che conosce bene e che ha già sconfitto due volte. In caso di successo potrebbe poi profilarsi la sfida con il vincitore del match tra Brandon Nakashima e Arthur Cazaux che lo vedrebbe ancora partire da favorito.

Musetti-Kecmanovic, quando si gioca il match

Il match tra Musetti e Kecmanovic, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma come terzo match, a partire dalle ore 17:00, sul Court 5.

Musetti-Kecmanovic, i precedenti

Musetti è avanti 2-1 nel conto dei confronti diretti con Kecmanovic. L'azzurro si è imposto per 6-3 6-4 in occasione della semifinale dell'Atp 250 di Napoli del 2022 e per 7-6(1) 6-0 al primo turno del Masters 1000 di Montecarlo 2023, mentre il serbo ha avuto la meglio nella semifinale di Coppa Davis dello scorso anno a Malaga con il punteggio di 6-7(7) 6-2 6-1.

Musetti-Kecmanovic, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi