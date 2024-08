Debutto con brividi per Sinner a New York, tutti gli highlights

STATI UNITI - Buona la prima. Jannik Sinner vince al debutto agli US Open battendo un quattro set lo statunitense McDonald . Dopo un avvio corredato da diversi errori - e dopo aver perso il primo set all’avversario - il tennista italiano ha corretto il tiro recuperando la propria partita e vincendo in quattro set .

Sinner, ora c’è Michelsen

Nel secondo turno degli US Open Jannik Sinner avrà modo di sfidare un altro tennista americano, lo statunitense Alex Michelsen, numero 49 del ranking Atp. L’incontro è programmato per la giornata di giovedì 29 agosto, non prima delle ore 17.00.