Nove anni dopo l'ultima volta Sara Errani è tornata a vincere una partita agli US Open. La tennista emiliana ha conquistato l'accesso al secondo turno dello Slam newyorkese dopo aver sconfitto in rimonta in tre set la spagnola Cristina Bucsa con il punteggio di 3-6 6-0 6-4 ed ora affronterà la statunitense Caroline Dolehide, con tante possibilità di passare il turno. La beniamina di casa si è resa però protagonista di una vittoria sorprendente all'esordio eliminando la connazionale e testa di serie numero 11 del tabellone Danielle Collins.

Errani-Dolehide, quando si gioca il match

Il match tra Errani e Dolehide, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma giovedì 29 agosto come secondo match a partire dalle ore 17:00 sul Court 7.

Errani-Dolehide, i precedenti

Non ci sono precedenti tra Errani e Dolehide.

Errani-Dolehide, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi