Flavio Cobolli non poteva iniziare in maniera migliore il suo primo Slam da testa di serie. Il tennista romano, numero 31 del seeding, ha sconfitto l'australiano James Duckworth con il punteggio di 6-1 4-6 6-4 6-4 riuscendo per la prima volta in carriera ad approdare al secondo turno degli US Open. Un'altra conferma del grande momento di forma di Flavio che sta dimostrando i progressi fatti sul veloce a poche settimane dalla prima finale raggiunta in un torneo del circuito maggiore a Washington. Il numero 31 del mondo affronterà per un posto al terzo turno di New York il belga Zizou Bergs, vittorioso all'esordio su Pavel Kotov dopo una battaglia di cinque set.

Cobolli-Bergs, quando si gioca il match

Il match tra Cobolli e Bergs, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma giovedì 29 agosto come terzo match a partire dalle ore 17:00 sul Court 7.

Cobolli-Bergs, i precedenti

Tra Cobolli e Bergs non ci sono precedenti.

Cobolli-Bergs, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

