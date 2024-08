Mattia Bellucci ha conquistato agli US Open la prima vittoria della sua carriera in un torneo dello Slam. Lo ha fatto battendo il campione dell'edizione del 2016 Stan Wawrinka con il punteggio di 6-4 7-6(5) 6-3 in appena due ore e 13 minuti di gioco, dimostrando uno splendido periodo di forma a pochi giorni dalla finale raggiunta al Challenger di Cary contro Roman Safiullin. Al secondo turno il ventitreenne di Busto Arsizio potrà continuare a sognare: troverà infatti di fronte a sé il numero 87 del mondo Christopher O’Connell, che al debutto ha sconfitto a sorpresa la testa di serie numero 26 Nicolas Jarry.

Bellucci-O'Connell, quando si gioca il match

Il match tra Bellucci e O'Connell, valevole per il secondo turno degli US Open 2024, è in programma giovedì 29 agosto come primo match a partire dalle ore 17:00 sul Court 12.

Bellucci-O'Connell, i precedenti

Tra Bellucci e O'Connell non ci sono precedenti.

Bellucci-O'Connell, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

