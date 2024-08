Berrettini perde con Fritz poi si emoziona e si scusa: l’immagine che emoziona tutti

NEW YORK - Matteo Berrettini è escito di scena al secondo turno degli Us Open . Il tennista romano ha perso contro Fritz con un secco 3-0. ll californiano infatti, testa di serie numero 12 del tabellone, si è imposto con un nettissimo 6-3 7-6 6-1 in poco più di due ore. Il terzo set ma anche il primo sono stati a senso unico. Matteo ha "retto" il confronto solamente nel secondo set, risolto al tie break.

Us Open, Berrettini chiede scusa

Berrettini - uscendo dal campo dopo un terzo set non semplice (paziale di 5-0 e finale di 6-1) - ha portato le mani al volto e quindi ha chiesto "scusa" al pubblico degli Us Open per una partita non all'altezza del suo avversario. Lo spettacolo non si è visto nonostante le aspettative della vigilia.