Sinner-Michelsen, diretta Us Open: segui live la sfida del secondo turno

NEW YORK (STATI UNITI) - È iniziata con qualche spavento l'avventura di Jannik Sinner agli US Open 2024 , ma dopo una falsa partenza il numero uno al mondo è riuscito a mettere in campo le sue migliori qualità per battere Mackenzie McDonald con il punteggio di 2-6, 6-2, 6-1, 6-2 e staccare il pass per il secondo turno dello Slam newyorkese . Importante la reazione avuta dall'altoatesino nel corso del secondo set dove si era trovato in svantaggio anche di un break prima di mettere in scena un vero e proprio dominio nel resto del match. Per un posto al terzo turno Jannik se la vedrà ancora con uno statunitense, Alex Michelsen , che all'esordio ha avuto la meglio sul connazionale Eliot Spizzirri per 6-1, 7-5, 6-3 . Segui la diretta della partita .

17:25

Sinner, nel mirino c'è la vittoria numero 50 in stagione

In caso di successo contro Michelsen, Jannik centrerebbe la 50esima vittoria stagionale: il bilancio complessivo nel 2024 del numero uno al mondo è di 49 vittorie e 5 sconfitte.

17:21

Sinner, duplice obiettivo a Flushing Meadows

Jannik vuole la 12esima vittoria in carriera agli US Open ma non solo. Il numero uno al mondo mette nel mirino la quarta qualificazione consecutiva al 3° turno dello Slam newyorkese.

17:17

Sinner-Michelsen, a che ora inizia il match

La sfida, valida per il secondo turno degli US Open, tra l’azzurro e lo statunitense è in programma oggi, giovedì 29 agosto, sul cemento dell'Arthur Ashe Stadium, ovvero il campo principale: il match sarà il primo del programma e avrà inizio non prima delle 18, ora italiana.

17:16

Sinner-Michelsen, dove vederla in tv e streaming

La sfida tra l'azzurro e lo statunitense, valida per il secondo turno dello Slam newyorkese, sarà trasmessa in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

