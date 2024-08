Us Open, avanzano anche Arnaldi, Paolini ed Errani

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo la vittoria di Musetti e il ko di Berrettini e aspettando i risultati di Cobolli e Cocciaretto, giornata positiva agli Us Open per italiani e italiane, che avanzano in blocco al 3° turno dello Slam newyorkese. Oltre a Sinner, infatti, approdano ai sedicesimi di finale anche Mattia Arnaldi, Jasmine Paolini e Sara Errani.

Arnaldi impeccabile con Safiullin Splendida prova per Mattia Arnaldi, che conquista l'accesso al 3° turno dello Us Open con una vittoria da incorniciare contro l'esperto russo Roman Safiullin, annichilito con un secco 6-4, 6-2, 6-4. Avversario australiano ai sedicesimi come Jannik: sarà Jordan Thompson, che ha sconfitto in tre set il polacco Hurkacz.

Paolini avanti senza giocare, o quasi Avanza ai sedicesimi di finale dello Us Open femminile Jasmine Paolini, praticamente senza giocare. L'incontro con la ex numero 1, Karolina Pliskova, infatti, dura appena sei minuti, il tempo di tre punti giocati: sul colpo del 30-15 messo a segno da Jasmine, infatti, la ceca si procura una brutta distorsione alla caviglia sinistra ed è costretta ad abbandonare prematuramente il match. Per la toscana, adesso, la sfida con la kazaka Yulia Putintseva, numero 30 del Ranking Wta. Errani doma Dolehide Anche Sara Errani approda ai sedicesimi di finale dello Us Open femminile. Ed è una piccola impresa quella della numero 96 del Rankig Wta, medaglia d'oro nel doppio in coppia con Jasmine Paolini a Parigi, che supera con un doppio 7-5 l'americana Caroline Dolehide, numero 49 del seeding. Al 3° turno, la Errani affronterà la russa Shnaider.

