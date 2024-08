Alcaraz eliminato agli US Open: cosa cambia per Sinner

Un'incredibile sorpresa nella notte italiana. Carlos Alcaraz, testa di serie numero 3 del tabellone, è uscito di scena al secondo turno degli US Open per mano dell'olandese Botic van de Zandschulp che ha giocato praticamente il match perfetto per imporsi con il punteggio di 6-1 7-5 6-4. Il numero 74 del mondo, che a New York ha già raggiunto i quarti di finale nel 2021, non aveva mai battuto un Top 10 in uno Slam ed è diventato il primo olandese a superare uno dei primi tre giocatori al mondo dopo Richard Krajicek che sconfisse Pete Sampras nei quarti di finale di Wimbledon 1996. "Non so cosa dire – ha commentato al termine della sfida Alcaraz in conferenza stampa –. Lui ha giocato alla grande, non ha commesso errori e questo mi ha confuso. Non sapevo come gestirlo, come affrontarlo, non colpivo bene la palla, non sono riuscito ad alzare il livello, non mi ha concesso alcuna possibilità. Ho giocato tanti match, sono arrivato qui che non avevo tante energie, ho preso una pausa dopo le Olimpiadi, pensavo fosse sufficiente ma evidentemente non lo era, ma non ci sono scuse. Durante il match ho cercato di lottare anche contro me stesso, contro la mia mente, non solo contro il mio avversario". Una sconfitta pesante che cambia lo scenario della parte alta del tabellone, quella occupata da Jannik Sinner, e cruciale anche in ottica ranking.