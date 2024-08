Sinner-O'Connell diretta: segui il terzo turno degli Us Open LIVE

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo le clamorose eliminazioni di Alcaraz e Djokovic e la dolorosa uscita di scena di Musetti , torna in campo Jannik Sinne r, impegnato nel terzo turno degli Us Open . Il numero uno del mondo ha superato McDonald e Michelsen e stavolta affronta l'australiano O'Connell , 87° del Ranking Atp, per conquistare un posto agli ottavi di finale. Appuntamento sul campo principale dell' Arthur Ashe Stadium per le 19.30 circa. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti.

19:00

Jasmine Paolini agli ottavi di finale!

Arriva intanto la netta vittoria di Jasmine Paolini, che regola Putintseva per 6-3, 6-4 e vola agli ottavi di finale anche agli Us Open, entrando così nelle prime sedici di tutti i tornei Slam della stagione!

18:55

Avversario da non sottovalutare

Sinner è numero 1 del Ranking e lo resterà anche al termine degli Us Open, O'Connell è invece 87°, ma resta un avversario da prendere con le molle, soprattutto dopo gli scivoloni di Alcaraz contro Van de Zandschulp e di Djokovic con Popyrin.

18:45

Sinner-O'Connell, i precedenti

Quello di oggi sarà il terzo scontro diretto tra Sinner e O'Connell, che nei precedenti sono in perfetto equilibrio: una vittoria per l'australiano, nel 2021, agli ottavi di finale ad Atlanta, per 7-6. 6-4, ed una per l'altoatesino, quest'anno, agli ottavi di finale a Miami, con il punteggio di 6-4, 6-3.

18:35

Sinner-O'Connell, dove vederla in tv

Sarà possibile seguire il match tra Sinner ed O'Connell, valevole per i sedicesimi di finale degli Us Open, in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

18:30

Sinner-O'Connell, in palio gli ottavi di finale

Sinner torna in campo dopo i successi su McDonald e Michelsen per affrontare l'australiano O'Connell, che ha superato il nostro Bellucci. Match in programma intorno alle 19.30 sull'Arthur Ashe, in ogni caso al termine dell'incontro femminile tra Bouzas Maneiro e Pegula.

Artur Ashe Stadium - New York