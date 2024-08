Sinner batte O'Connell e vola agli ottavi degli Us Open: segui la diretta

NEW YORK (STATI UNITI) - Dopo le clamorose eliminazioni di Alcaraz e Djokovic e la dolorosa uscita di scena di Musetti , non sbaglia Jannik Sinne r, che supera il terzo turno degli Us Open . Il numero uno del mondo, in crescita rispetto ai match con McDonald e Michelsen, non lascia scampo all'australiano O'Connell , battuto per 6-1, 6-4, 6-2, e si qualifica per gli ottavi di finale. Segui la diretta del match e tutti gli aggiornamenti.

23:35

A notte fonda i primi due ottavi di finale

Scelta particolare degli organizzatori, che hanno fissato i primi due ottavi di finale in sessione serale, dunque a notte fonda in Italia. A partire dalle 1:00 di notte, sul Louis Armstrong, scenderanno in campo Aryna Sabalenka, che sfida Elise Mertens, e Alexander Zverev, che se la vedrà con Nakashima, 'giustiziere' di Musetti.

23:23

Arnaldi in campo contro Thompson

Ha preso il via il match di Matteo Arnaldi contro l'australiano Jordan Thompson, in palio gli ottavi di finale degli Us Open. SEGUI IL LIVE

23:04

Paul ribalta la situazione con Diallo

Situazione ribaltata tra Paul e Diallo, con l'americano che ora conduce due set a uno (6-7,6-3,6-1) sul canadese, che aveva vinto la prima partita al tie-break.

22:50

Jasmine Paolini felice: "Me la sto davvero godendo"

Con la vittoria su Putintseva, Jasmine Paolini ha raggiunto gli ottavi di finale in tutti gli Slam, un risultato specchio di una stagione incredibile: "Un anno pazzesco negli Slam, poi per come erano andati gli anni prima. Cerco di pensare a come fare per tenere questo livello il più a lungo possibile perché mi sto divertendo. Credo di essere in una buona posizione ed è bello giocare davanti a tanta gente in questi campi principali, me la sto veramente godendo".

22:38

Paul pareggia i conti con Diallo

Reagisce Paul, che vince nettamente il secondo set per 6-3 e rimette in equilibrio il match con Diallo. Dalla sfida tra lo statunitense e il canadese uscirà il prossimo avversario di Sinner.

22:35

Slitta l'inizio di Arnaldi-Thompson

Destinato a slittare il match tra Arnaldi e Thompson, che difficilmente inizierà intorno alle 23 come schedulato sul calendario di giorna.

22:17

Diallo in vantaggio su Paul

Si sta disputando il match tra Paul e Diallo dal quale uscirà l'avversario di Sinner agli ottavi: attualmente il canadese è avanti di un set, vinto 7-5 al tie-break, ma l'americano conduce per 4-1 nel secondo parziale.

22:04

Sinner: "Alcaraz e Djokovic out? Sono felice di essere ancora qui"

Soddisfatto Jannik Sinner al termine del match stravinto con O'Connell: "Lo conoscevo e sapevo che avrei dovuto giocare una partita solida. Il servizio ha funzionato bene e mi ha reso le cose più semplici. Ci sono state due grandi sorprese nel torneo (Alcaraz e Djokovic, ndr) però io sono contento di essere ancora qui. Ogni avversario può essere complicato e nel nostro sport può sempre accadere di tutto, per questo apprezzo ogni momento passato in campo e spero di giocare più partite possibili".

21:55

Sinner, i numeri di una macchina da tennis

La splendida prestazione di Sinner è testimoniata fedelmente dai numeri, che sono quelli di una vera macchina da tennis: 46 vincenti, 15 ace, 65% di prime di servizio messe in campo e l'82% dei punti vinti, 67% sulla seconda e ben 25 discese a rete con la bellezza di 18 premiate dal punto.

21:43

Sinner-O'Connell 6-2 (6-1, 6-4): Jannik vola agli ottavi!

Perfetto Jannik Sinner, che spazza via un O'Connell che vale di più di quello che oggi è apparso. Lo score finale però dice 6-1, 6-4, 6-2 in poco meno di due ore di gioco. Il numero uno del mondo vola agli ottavi dove troverà uno tra l'americano Paul ed il canadese Diallo.

21:36

Sinner-O'Connell 5-2 (6-1, 6-4): Jannik serve per il match!

Doppio break per Sinner, che strappa ancora il servizio ad O'Connell e che dopo il cambio di campo andrà a servire per chiudere il match!

21:34

Sinner-O'Connell 4-2 (6-1, 6-4)

Si batte O'Connell, ma è costretto ad applaudire Sinner dopo un gran rovescio lungolinea. Jannik resta avanti di un break nel terzo set.

21:28

Sinner-O'Connell 3-2 (6-1, 6-4)

O'Connell trova tutte le righe, Sinner si oppone come può, l'australiano porta a casa il game, ma resta indietro di un break.

21:25

Sinner-O'Connell 3-1 (6-1, 6-4)

Gioco a zero per Sinner, che colpisce O'Connell in tutti i modi, con l'ace, la volée, il dritto e il rovescio. Perfetto.

21:20

Sinner-O'Connell 2-1 (6-1, 6-4)

Bene al servizio O'Connell, che resta nella scia di uno Sinner poco incisivo in questo game.

21:17

Sinner-O'Connell 2-0 (6-1, 6-4)

Una volée sbagliata, il primo ace del terzo set e un dritto incisivo, Sinner tiene il servizio e resta avanti di un break su O'Connell in questo avvio di terzo set.

21:13

Sinner-O'Connell 1-0 (6-1, 6-4): subito break!

Il terzo set si apre con il break di Sinner, che infila un O'Connell troppo proteso a rete. Game pesantissimo per il numero uno del mondo.

21:08

Sinner-O'Connell 6-4 (6-1): Jannik vince anche il secondo set!

Trovando una maggior opposizione, ma Sinner si prende anche il secondo set del match con O'Connell, stavolta per 6-4. Cinquanta minuti la durata del secondo parziale, a testimoniare la crescita dell'australiano, che ora si giocherà il tutto per tutto.

21:03

Sinner-O'Connell 5-4 (6-1)

Una splendida risposta per Sinner, troppo poco però in un game condotto da O'Connell. Jannik andrà a servire per il set.

21:00

Sinner-O'Connell 5-3 (6-1)

Costretto per la prima volta a inseguire O'Connell sul suo servizio, Sinner tiene comunque la battuta e si porta ad un game dal set.

20:52

Sinner-O'Connell 4-3 (6-1)

È cresciuto O'Connell, che tiene testa a Sinner negli scambi e vince meritatamente il game, restando indietro di un break.

20:49

Sinner-O'Connell 4-2 (6-1)

Ancora due ace, il decimo e l'undicesimo del set, per Sinner, che tiene il servizio lasciando un solo quindici ad O'Connell.

20:44

Sinner-O'Connell 3-2 (6-1)

Reazione d'orgoglio di O'Connell, che recupera da 15-40 e resta aggrappato a Sinner nel secondo set.

20:39

Sinner-O'Connell 3-1 (6-1)

Tre ace e game a zero per Sinner, che non perde l'occasione di allungare su O'Connell e indirizzare anche il secondo set.

20:37

Sinner-O'Connell 2-1 (6-1): break di Jannik!

Micidiale Sinner con l'ultimo passante che incenerisce O'Connell e vale il break al terzo gioco del secondo set!

20:32

Sinner-O'Connell 1-1 (6-1)

C'è partita in questo avvio di secondo set e Sinner deve sudare per tenere il servizio. Pazzesco lo scambio in cui Jannik risponde a quattro smash di O'Connell! Prodezza poi vanificata da un banale errore sul dritto, sarebbe stato un punto memorabile.

20:27

Sinner-O'Connell 0-1 (6-1)

Nove minuti, quasi un terzo della durata del primo set, per il lottatissimo game d'apertura del secondo parziale, vinto ai vanttaggi da O'Connell, che per la prima volta nel match conduce su Sinner.

20:20

Errani eliminata da Shnaider

Si ferma al terzo turno l'avventura di Sara Errani agli Us Open: la medaglia d'oro olimpica nel doppio, dominata dalla russa Shnaider con un doppio 6-2.

20:17

Sinner-O'Connell 6-1: Jannik domina il primo set!

Uno Jannik Sinner praticamente perfetto vince il primo set, regolando per 6-1 in mezz'ora esatta l'australiano O'Connell.

20:14

Sinner-O'Connell 5-1

Si sblocca O'Connell, che porta a casa il servizio, ma Sinner andrà a servire per il primo set.

20:07

Sinner-O'Connell 5-0

Primo doppio fallo, ma anche quarto e quinto ace per Sinner, che si porta sul 5-0!

20:06

Sinner-O'Connell 4-0: doppio break per Jannik!

Con un pizzico di fortuna, un nastro e un doppio fallo, Sinner strappa ancora il servizio a O'Connell e scappa sul 4-0 in questo primo set.

20:00

Sinner-O'Connell 3-0

Allunga Sinner, con un altro ace in apertura di game e un paio di scambi tosti portati a suo favore. Primo set tutto in salita per O'Connell.

19:55

Sinner-O'Connell 2-0: break di Jannik!

Facendosi rimontare dallo 0-40, Sinner piazza comunque ai vantaggi il break in apertura di primo set e conduce due giochi a zero su O'Connell.

19:50

Sinner-O'Connell 1-0

Due ace, uno al centro e uno esterno, per Sinner nel primo turno di battuta del match, vinto lasciando un solo 15 ad O'Connell.

19:47

Sinner-O'Connell, si comincia!

Prende il via l'icontro tra Jannik Sinner e l'australiano Christopher O'Connell, il numero uno del mondo inizierà al servizio.

19:40

Sinner-O'Connell: giocatori in campo

Attesa finita, Sinner e O'Connell fanno il loro ingresso in campo e a breve daranno vita al match, valido per il 3° turno degli Us Open.

19:27

Vince Pegula, a breve Sinner-O'Connell

Accelerazione di Pegula, che vince tre game consecutivi e regola Bouzas Maneiro con un doppio 6-3. A breve in campo Sinner ed O'Connell per le operazioni preliminari.

19:20

Anche Sara Errani a caccia degli ottavi

Aspettando Sinner, scende in campo Sara Errani, che contro la russa Shnaider cercherà di imitare la compagna di doppio Jasmine Paolini approdando agli ottavi di finale.

19:15

Possibile ritardo per Sinner-O'Connell

Il match tra Jannik Sinner e Christopher O'Connell si disputera sul campo principale dell'Arthir Ashe Stadium al termine dell'incontro femminile tra Pegula e Bouzas Maneiro, che dopo un primo set vinto rapidamente per 6-3 dall'americana, si è fatto più combattuto nella seconda partita, in questo momento sul 3-3.

19:00

Jasmine Paolini agli ottavi di finale!

Arriva intanto la netta vittoria di Jasmine Paolini, che regola Putintseva per 6-3, 6-4 e vola agli ottavi di finale anche agli Us Open, entrando così nelle prime sedici di tutti i tornei Slam della stagione!

18:55

Avversario da non sottovalutare

Sinner è numero 1 del Ranking e lo resterà anche al termine degli Us Open, O'Connell è invece 87°, ma resta un avversario da prendere con le molle, soprattutto dopo gli scivoloni di Alcaraz contro Van de Zandschulp e di Djokovic con Popyrin.

18:45

Sinner-O'Connell, i precedenti

Quello di oggi sarà il terzo scontro diretto tra Sinner e O'Connell, che nei precedenti sono in perfetto equilibrio: una vittoria per l'australiano, nel 2021, agli ottavi di finale ad Atlanta, per 7-6. 6-4, ed una per l'altoatesino, quest'anno, agli ottavi di finale a Miami, con il punteggio di 6-4, 6-3.

18:35

Sinner-O'Connell, dove vederla in tv

Sarà possibile seguire il match tra Sinner ed O'Connell, valevole per i sedicesimi di finale degli Us Open, in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

18:30

Sinner-O'Connell, in palio gli ottavi di finale

Sinner torna in campo dopo i successi su McDonald e Michelsen per affrontare l'australiano O'Connell, che ha superato il nostro Bellucci. Match in programma intorno alle 19.30 sull'Arthur Ashe, in ogni caso al termine dell'incontro femminile tra Bouzas Maneiro e Pegula.

