Us Open, Cobolli ko con Medvedev. Fuori anche Arnaldi e la Errani

Jannik Sinner, che ha battuto O'Connell in tre set, è rimasto l'unico italiano in gara agli Us Open. SI è conclusa al terzo turno l'avventura di Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Il tennista romano è stato sconfitto dal russo Daniil Medvedev in tre set, con il risultato di 6-3 6-4 6-3. Anche Matteo Arnaldi saluta il torneo di Flushing Meadows, battuto dall'australiano Jordan Thompson, con il punteggio di 7-5 6-2 7-6(7/5.