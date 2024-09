Bufera Putintseva, il bruttissimo gesto contro una raccattapalle agli Us Open

Si è interrotta al terzo turno l'avventura agli US Open di Yulia Putintseva , sconfitta da Jasmine Paolini con il punteggio di 6-3 6-4. Una giornata complicata per la tennista kazaka, che non è riuscita a controllare la frustrazione rendendosi protagonista di un gesto da condannare nei confronti di una raccattapalle. Un comportamento che non è stato gradito dal pubblico del Louis Armstrong Stadium, che ha fischiato la numero 32 nel mondo. Dure anche le reazioni dei social con Putintseva che ha poi chiesto scusa per l'accaduto.

Putintseva, il gesto contro la raccattapalle e le scuse

Nel corso del secondo set della sfida con Paolini, prima di iniziare a servire Putintseva si è fermata in direzione della raccattapalle che le stava consegnando le palline per battere. La ragazza si è fermata con le braccia in alto, pronta per passare le palle alla tennista kazaka, che però è rimasta immobile lasciando passare le palline. Solo dopo qualche secondo la giocatrice ha fatto un movimento per raccoglierle. Un gesto che ha fatto il giro del mondo e che ha scatenato le critiche degli addetti ai lavori. "Voglio scusarmi con la raccattapalle per il mio atteggiamento, quando mi passava le palline - ha poi scritto Putintseva sui social -. Onestamente non era colpa sua. Ero davvero arrabbiata con me stessa per non aver convertito la palla break e ho liberato tutte le mie emozioni e i miei pensieri, non mi stavo nemmeno concentrando su cosa stava succedendo e su chi mi dava la palla. Tutti i raccattapalle si sono comportati sempre in modo fantastico al torneo".