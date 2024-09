Paolini diretta Us Open ottavi: segui la sfida contro Muchova LIVE

Se nel torneo maschile le ambizioni del tennis azzurro sono nella racchetta del numero uno del mondo Jannik Sinner (atteso dalla sfida degli ottavi contro Tommy Paul) , negli Us Open femminili c'è in corsa Jasmine Paolini (n.5 Wta) che sul cemento newyorkese di Flushing Meadows sfida oggi (2 settembre, ore 17 italiane) la ceca Karolina Muchova (n.52 Wta). In palio un posto nei quarti dell'ultimo Slam della stagione : segui la partita in diretta con tutti gli aggiornamenti in tempo reale .

16:13

Muchova è un tabù per Paolini: i precedenti dell'azzurra con la ceca

Sono tre i precedenti tra Paolini e Muchova, che in tutte e tre le occasioni ha superato l'azzurra. Il primo incrocio nel 2018 a Manchester con la vittoria in due set di Muchova (7-6, 6-0). Affermazione netta nello stesso anno per lei anche nel secondo turno delle qualificazioni proprio agli Us Open (7-5, 6-2). Più equilibrata la sfida del 2021 negli ottavi del Melbourne 500 Gippsland Trophy, con la Paolini in quell'occasione battuta in tre set (2-6, 6-4, 4-6).

16:00

Paolini-Muchova apre il programma del Louis Armstrong Stadium

La sfida tra Paolini e Muchova è la prima in programma oggi (il via alle ore 17 italiane) sul cemento del Louis Armstrong Stadium. IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA

15:48

Paolini è già da record agli Us Open: il motivo

Raggiungendo gli ottavi allo Us Open la numero cinque del mondo Jasmine Paolini ha già centrato un significativo record, entrando nella storia del tennis italiano. APPROFONDISCI

Flushing Meadows, New York - Usa