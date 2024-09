Quando Paul scatenò i social per un post: “Era contro Sinner”

STATI UNITI - Nella notte italiana, il numero uno al mondo Jannik Sinner sfiderà Tommy Paul agli Us Open. In palio c’è il passaggio del turno ai quarti di finale del torneo statunitense. Le polemiche intorno al tennista italiano per il caso Clostebol non si sono ancora esaurite, e il prossimo avversario dell’altoatesino sembra voler rincarare la dose a poche ore dal match.