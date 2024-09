Sinner-Medvedev, US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner ha migliorato il risultato dello scorso anno agli US Open riuscendo ad approdare ai quarti di finale grazie al successo ottenuto su Tommy Paul con il punteggio di 7-6(3) 7-6(5) 6-1. Se nel 2023 l'avventura dell'azzurro si fermò negli ottavi di finale di Alexander Zverev, quest'anno proseguirà contro un avversario che ha già incrociato ben dodici volte in carriera. A dividere il numero uno al mondo dalla sua prima semifinale a New York ci sarà infatti Daniil Medvedev, che nella sua sfida di ottavi di finale ha sconfitto nettamente il portoghese Nuno Borges con lo score di 6-0 6-1 6-3.

Sinner-Medvedev, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e Medvedev, valevole per i quarti di finale degli US Open 2024, è in programma mercoledì 4 settembre con campo e orario ancora da definire.

Sinner-Medvedev, i precedenti

Sinner e Medvedev si sono affrontati ben dodici volte in carriera e il russo è avanti 7-5 nel conto dei confronti diretti. Dopo le sei sconfitte subite nei primi sei incroci, il numero uno al mondo è riuscito a trovare la quadra per battere Medvedev e ha vinto cinque delle ultime sei sfide. Quest'anno Sinner e Medvedev si sono già affrontati nella finale degli Australian Open, vinta in rimonta dall'azzurro, in semifinale al Masters 1000 di Miami dove a trionfare è stato ancora l'altoatesino e in semifinale a Wimbledon dove ad avere la meglio è invece stato Medvedev.

Sinner-Medvedev, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

