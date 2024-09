US Open, il programma del day 9: a New York si aprono i quarti di finale

Nel day 9 dell'edizione numero 144 degli US Open si aprono i quarti di finale. Il programma prenderà il via alle ore 18:00 sull'Arthur Ashe Stadium, dove si giocheranno tutti i match di singolare, con la sfida tra Paula Badosa ed Emma Navarro, che agli ottavi di finale ha eliminato la connazionale e campionessa in carica Coco Gauff. Non prima delle 19:00 sarà di scena il primo quarto maschile tra Alexander Zverev e Taylor Fritz, prima degli incotri serali che vedranno opposti nella notte italiana Aryna Sabalenka a Qinwen Zheng e Grigor Dimitrov a Frances Tiafoe. Italia protagonista in doppio misto con la semifinale di Sara Errani e Andrea Vavassori, che per un posto in finale affronteranno sul Grandstand nel quarto match a partire dalle ore 17:00, gli statunitensi Tyra Grant e Aleksandar Kovacevic.