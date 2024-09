Sinner-Medvedev diretta Us Open, Jannik domina il terzo set (2-1): segui la sfida dei quarti di finale LIVE

Sinner e Medvedev si sfidano per i quarti di finale degli Us Open . Il big match va in scena a New York intorno alle 3, ore italiane, sul campo centrale di Flushing Meadows. Chi vince sfida Draper in semifinale. Il tennista italiano cerca la rivincita dopo la sconfitta a Wimbledon . I precedenti vedono il russo in vantaggio per 7-5. Prima della sconfitta a Londra però, Sinner aveva vinto per cinque volte consecutive contro Medvedev, compresa la storica finale degli Australian Open. Segui il match in tempo reale con noi.

5:23

Sinner-Medvedev 2-3 al quarto set

Sinner si porta sul 15-30, ma poi Medvedev è bravo a rimontare e tenere il servizio. Ancora equilibrio perfetto in questo quarto set

5:19

Sinner-Medvedev 2-2 al quarto set

Sinner tiene il servizio 40-0 e pareggia i conti. Ancora nessun break finora.

5:18

Medvedev tiene il servizio

Medvedev tiene il servizio: 2-1

5:12

Sinner tiene il servizio: 1-1

Bravo Sinner a tenere il servizio in un game con il punto più bello del match conquistato da Jannik. C'è grande equilibrio ora

5:07

Sinner-Medvedev 0-1 al quarto set

Medvedev si trovava subito sotto 0-30, ma è riuscito a tirarsi fuori da un momento delicato e ha tenuto il servizio in avvio di quarto set.

4:58

Sinner domina il terzo set: 2-1

Sinner non sbaglia, domina il terzo set e si porta 2-1 dopo un'ora e 45 minuti di gioco

4:55

Medvedev annulla tre set point: 5-1

Sinner sfiora il 6-0, ma Medvedev grazie anche a due ace annulla tre set point e tiene il servizio.

4:50

Sinner tiene il servizio: 5-0

Sinner non si ferma, Medvedev non è più quello perfetto del secondo set. Jannik tiene il servizio 40-15. Ora il russo serve per restare nel set.

4:47

Altro break Sinner: 4-0!

Sinner strepitoso, si prende un altro break ai vantaggi con un colpo super che pizzica la linea. Medvedev nervoso in questa fase del match!

4:41

Sinner consolida il break: 3-0

Ora è il momento di Jannik: 3-0, con 40-0 al servizio.

4:38

Sinner parte bene: avanti 2-0 nel terzo set

Ottima reazione di Sinner, non poteva partire meglio nel terzo set. Tiene il servizio e si prende subito il break, portandosi avanti 2-0.

4:29

Medvedev vince il secondo set 6-1

Medvedev non sbaglia al servizio: 40-15, e si prende un secondo set in cui ha giocato perfettamente. Sinner deve reagire nel terzo set.

4:26

Sinner-Medvedev 1-5 nel secondo set

Sinner tiene il servizio per la prima volta nel secondo set.

4:24

Medvedev avanti 5-0 nel secondo set

Medvedev è perfetto, Sinner non riesce a trovare le contromisure e si vede annullare un'altra palla break. I game finiscono tutti ai vantaggi ma li vince sempre il russo.

4:16

Altro break Medvedev: 0-4

Altro break Medvedev ai vantaggi. Sinner in difficoltà.

4:04

Medvedev consolida il break: 3-0!

Sinner reagisce e si guadagna una palla break, ma stavolta il russo la annulla e ai vantaggi si prende il game

4:00

Break Medvedev: 0-2 con Sinner al secondo set

Due palle break per Medveded, e stavolta Sinner riesce ad annullarle solo una. È partito meglio il russo in questo avvio di secondo set.

3:54

Sinner-Medvedev 0-1 al secondo set

Subito palla break per Sinner in avvio di secondo set, ma Medvedev è bravo ad annullarla e tenere il servizio

3:47

Sinner vince il primo set 6-2 con Medvedev

Sinner vince il primo set 6-2, in 34 minuti di gioco. Jannik sciupa due set point, dopo 11 punti consecutivi, ma sul 40-30 non sbaglia. Nel primo set non c'è stata storia: il tennista italiano ha vinto in 34 minuti di gioco con un tennis di altissimo livello.

3:42

Altro break Sinner: 5-2!

Ancora break per Sinner che vince il game 0-40. Medvedev in difficoltà, cambia un'altra racchetta. Ora Jannik serve per il primo set.

3:40

Sinner avanti 4-2 al primo set!

Game importante per Sinner, che commette il suo primo doppio falle e concede le prime due palle break a Medvedev, poi però rimonta da 15-40. Piccolo problema per il russo che deve cambiare la racchetta, rotta.

3:31

Sinner-Medvedev: 3-2 al primo set

Medvedev tiene il servizio, 3-2

3:28

Sinner consolida il break: 3-1

Sinner consolida il break e allunga su Medvedev in un game caratterizzato da tanti scambi lunghi e finito 40-15

3:22

Primo break per Sinner!

Primo break Sinner che vince il terzo game 40-15!

3:19

Sinner-Medvedev 1-1 al primo set

Sinner parte benissimo al servizio: 40-0 con tutte prime in campo.

3:16

Si parte, Medvedev tiene il servizio: 0-1 al primo set

Si parte con Medved al servizio, che commette subito due doppi falli. Sinner porta subito il game ai vantaggi e si guadagna una palla break, ma il russo riesce ad annullarla.

3:01

Sinner-Medvedev, che atmosfera

Tutto pronto sul campo centrale di Flushing Meadows. L'atmosfera è incredibile, tantissimi anche gli ospiti vip, tra cui la famosa campionessa olimpica americana Simon Biles. "Ogni match è molto difficile - ha detto Sinner prima della sfida - non vedo l'ora di scendere in campo. Sarà un match molto tattico".

02:47

Pegula batte Swiatek, ora tocca a Sinner

La statunitense Pegula ha battuto Swiatek in due set 6-2, 6-4 ai quarti di finale dopo una partita praticamente perfetta: in semifinale sfiderà Muchova. Ora tocca a Sinner contro Medvedev scendere in campo.

New York - Us Open