Kalinskaya nel box di Sinner: tifosa speciale per la sfida con Medvedev

Continua la lotta sull'Arthur Ashe Stadium di New York, dove Jannik Sinner e Daniil Medvedev si stanno dando battaglia per provare a raggiungere Jack Draper, vittorioso in tre set su Alex De Minaur, in semifinale agli US Open. Per il numero uno al mondo si tratterebbe della prima finale in carriera nello Slam newyorkese, dove non era mai andato oltre i quarti di finale. E come ormai spesso capita, a sostenere l'azzurro nei box c'è anche la sua ragazza, la tennista russa Anna Kalinskaya, che è stata più volte ripresa dalle telecamere durante la sfida.