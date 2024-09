Tutto su Draper, prossimo avversario di Sinner: il Manchester United nel cuore e l'amicizia con Jannik

Jannik Sinner si appresta a scendere in campo in quella che sarà la sua prima semifinale della carriera agli US Open. Il numero uno al mondo troverà dall'altra parte della rete, nel match che aprirà il programma delle "semi" maschili sull'Arthur Ashe, il classe 2001 britannico Jack Draper che si sta rendendo protagonista di una splendida cavalcata sul cemento di Flushing Meadows. Dopo un inizio di stagione in salita, il giocatore di Sutton, reduce dai quarti di finale disputati a Cincinnati, sembra aver trovato proprio a New York la giusta condizione fisica e mentale per il tanto atteso salto di qualità. Se è vero che il tabellone gli ha sorriso, con il successo all'esordio contro Zhizhen Zhang per ritiro, seguito dalle vittorie su Facundo Diaz Acosta e Botic Van de Zandschulp, che pur aveva eliminato Carlos Alcaraz, e quelle su Tomas Machac e Alex De Minaur, Draper ha saputo sfruttare al meglio una grande opportunità riuscendo a conquistare la sua prima finale in un torneo dello Slam senza perdere nemmeno un set. Una curiosità proprio su questo record riguarda il fatto che gli ultimi sei giocatori a raggiungere le semifinali degli US Open con uno score perfetto per quanto riguarda i set non sono poi riusciti a vincere il titolo: Daniil Medvedev nel 2020, Pablo Carreno Busta nel 2017, Gael Monfils nel 2016, Roger Federer nel 2015, Novak Djokovic nel 2012 e Rafael Nadal nel 2011.