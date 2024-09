US Open, il programma del day 12: Sinner alle 21 sfida Draper per un posto in finale

Il day 12 degli US Open sarà dedicato alle semifinali maschili e alla finale del doppio femminile. L'Arthur Ashe Stadium sarà il campo di riferimento con il programma che si aprirà a partire dalle ore 18:00 con la sfida per il titolo tra le coppie Kichenok/Ostapenko e Mladenovic/Zhang. Non prima delle ore 21:00 toccherà invece a Jannik Sinner, a caccia della sua prima finale a New York contro il britannico Jack Draper. Nell'unico precedente ad avere la meglio è stato il classe 2001 di Sutton, che ha vinto nel 2021 il match andato in scena al primo turno del Queen's. Non prima dell'una di notte italiana sarà di scena la semifinale tutta a stelle e strisce tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz, che promette di regalare spettacolo al pubblico di casa.