Sinner, il bel gesto con la giovane tifosa prima della semifinale con Draper agli Us Open

È tutto pronto: Jannik Sinner inizia la sua caccia alla finale degli US Open. A pochi secondi dal via della semifinale maschile che apre il programma sull'Arthur Ashe Stadium, dove affronta Jack Draper con l'obiettivo di conquistare la prima finale della sua carriera a New York, il numero uno al mondo si è reso protagonista di un bel gesto durante il sorteggio nonostante la tensione del momento.