L'errore di Draper durante la sfida con Sinner diventa virale: la pallina lo tradisce

Jannik Sinner è avanti di un set nella sfida con Jack Draper , che mette in palio un posto nella finale degli US Open . Dopo un avvio in equilibrio il numero uno al mondo è riuscito a conquistare il primo set grazie al break decisivo arrivato nel dodicesimo gioco. Nel corso del secondo set si è verificato un episodio singolare che ha visto coinvolto il tennista britannico.

Draper perde la pallina prima di servire: cosa è successo

In pieno secondo set, mentre si apprestava a servire sul risultato di 3-3, Draper ha perso la pallina ed è stato richiamato dalla giudice di sedia Marjiana Veljovic che gli ha assegnato un warning. Seguendo il regolamento l'arbitro ha fermato il punto dopo quanto accaduto per "disturbo involontario". In questi casi arriva la chiamata del "let" e l'ordine di rigiocare il punto. Essendo però considerato un disturbo involontario, questa facoltà potrà essere concessa solamente una volta. Se un altro evento del genere dovesse ripetersi nel corso della partita, Draper perderà il punto.