Draper vomita in campo, pulisce con l'asciugamano e poi...: la reazione di Sinner

Continua la battaglia tra Jannik Sinner e Jack Draper nella semifinale degli US Open. Dopo aver conquistato il primo set con lo score di 7-5, il numero uno al mondo ha messo le mani anche sul secondo vincendo un tie-break dominato per 7 punti a 3, riuscendo così ad allungare. Un vantaggio importante quello guadagnato dall'azzurro, che ha l'obiettivo di raggiungere la sua prima finale a New York, in una partita che poteva complicarsi dopo la caduta e anche a causa delle condizioni di gioco pesanti. E proprio a causa delle condizioni difficili in cui si sta disputando il match, Draper ha accusato un malore nel corso del secondo set.