Sinner, finale US Open: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner è il primo finalista degli US Open 2024 . Il numero uno al mondo non ha tradito le aspettative e contro un avversario in formissima, Jack Draper , che non aveva ancora perso un set durante tutto il torneo, si è imposto con il punteggio di 7-5 7-6(3) 6-2. Un successo che regala all'azzurro la possibilità di giocarsi, alla sua prima finale a New York, il secondo titolo Slam della sua carriera e della sua stagione dopo quello conquistato ad inizio anno agli Australian Open . Jannik attende di conoscere il nome del suo avversario, che uscirà dalla sfida tutta statunitense tra Frances Tiafoe e Taylor Fritz .

Sinner in finale, quando si gioca il match

Il match tra Sinner e il vincitore della sfida tra Fritz e Tiafoe, valevole per la finale degli US Open 2024, è in programma domenica 8 settembre sull'Arthur Ashe Stadium con orario di inizio alle ore 20:00.

Sinner in finale, i precedenti

Sinner attende in finale il vincitore della sfida tra Fritz e Tiafoe. Perfetta parità nel conto dei confronti diretti tra l'azzurro e Fritz, con il primo che ha vinto nei quarti di finale del Masters 1000 di Indian Wells del 2023 e il secondo che si è imposto agli ottavi di finale, sempre ad Indian Wells, nel 2021. Il numero uno al mondo è invece in vantaggio 4-1 nei precedenti con Tiafoe, avversario che ha battuto qualche settimana fa nella finale del Masters 1000 di Cincinnati.

Sinner, il cammino agli Us Open

Primo turno: Sinner-McDonald 2-6 6-2 6-1 6-2



Secondo turno: Sinner-Michelsen 6-4 6-0 6-2



Terzo turno: Sinner-O’Connell 6-1 6-4 6-2



Ottavi di finale: Sinner-Paul 7-6 7-6 6-1



Quarti di finale: Sinner-Medvedev 6-2 1-6 6-1 6-4

Semifinale: Sinner-Draper 7-5 7-6 6-2

Sinner in finale, dove vederla in tv

Le partite degli US Open saranno trasmesse in chiaro su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre) e su SuperTenniX in streaming. Saranno inoltre disponibili per gli abbonati Sky su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e i vari canali Sky sulla piattaforma digitale satellitare e in streaming su NowTV.

US Open 2024, il montepremi