Sinner in finale agli Us Open: quanto ha guadagnato. La cifra è altissima!

Jannik Sinner è il primo tennista italiano a conquistare la finale degli US Open. Nonostante le difficoltà e le condizioni di gioco tutt'altro che agevoli, il numero uno al mondo è riuscito ad imporsi su Jack Draper con il punteggio di 7-5 7-6(3) 6-2 dopo oltre tre ore di gioco. Per l'azzurro si tratta della seconda finale Slam della carriera, della prima in assoluto a New York, dopo quella vinta a gennaio agli Australian Open. Jannik sfiderà domenica alle ore 20 il vincitore del derby statunitense tra Taylor Fritz e Frances Tiafoe, con la certezza di aver già guadagnato una cifra mostruosa.