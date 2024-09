Fritz e il sogno di un popolo: ecco perché Sinner fa paura agli americani

Un giovane tennista del Nebraska scoppia in lacrime, il pubblico dell’Arthur Ashe Stadium è in estasi e il tennis statunitense sente di avere tra le mani l’uomo dei quindici anni successivi. È il 7 settembre del 2003 e Andy Roddick, superando Juan Carlos Ferrero agli US Open, conquista «il suo primo, ma non certamente l’ultimo, torneo del Grande Slam». E se lo dice Rino Tommasi, c’è da credergli. Ma quel sogno iniziato nel 2003 diventa ben presto un incubo, perché a distanza di oltre vent’anni gli Stati Uniti sono ancora in attesa del successivo trionfo Slam nel singolare maschile. Ora, però, può provarci . Ora, però, può provarci Taylor Fritz . Forse il meno atteso di tutti, ma il più concreto. Il californiano affronterà Jannik Sinner nella finale degli US Open 2024, sperando di interrompere il lungo digiuno americano.

A fari spenti: la carriera di Fritz

Nato a Rancho Santa Fe, in California, e cresciuto in una famiglia di tennisti (mamma Kathy May è stata top 10 WTA), Taylor è esploso a livello Junior, vincendo gli US Open under 18 nel 2015, ma negli anni successivi ha faticato a costruirsi una fama da vincente. Il suo tennis essenziale, basato sull’accoppiata servizio-dritto, e la tendenza a essere piuttosto tranquillo dentro e fuori dal campo, lo hanno sempre relegato al ruolo di comprimario nonostante il primo posto in classifica tra gli americani detenuto dal 2021. Troppo poco appariscente per essere considerato un vero trascinatore. Una sorta di versione meno vincente di Pete Sampras, con il quale Taylor condivide anche il coach Paul Annacone (dal 2018), a cui ha poi aggiunto la figura di Michael Russell, che lo sta seguendo anche a New York.

Il salto di qualità di Fritz