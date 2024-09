Us Open, trionfo Sabalenka: battuta in finale Pegula

NEW YORK - Aryna Sabalenka trionfa nella finale del singolare femminile degli Us Open . Grande sfida per la tennista bielorussa, che supera in due set per 7-5, 7-5 dopo un'ora e 53 minuti di gioco la statunitense e beniamina di casa Jessica Pegula , protagonista di una grande rimonta nel secondo set da 0-3 a 5-3, non riuscendo però a chiudere e subendo la contro rimonta.

Trionfo Sabalenka, come cambia il ranking

Per Sabalenka è il secondo Slam della stagione dopo il trionfo agli Australian Open e in totale il terzo Slam in carriera. La bielorussa guadagna punti in classifica, consolidando il suo secondo posto, e spera: "Mi sto concentrando su me stessa, sui miei progressi come giocatrice e come persona. Spero un giorno di rivedermi in cima alla classifica". La polacca Swiatek però conserva ancora più di 2mila punti di vantaggio.