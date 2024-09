Sinner, come sta il polso: cosa ci dice l’ultimo allenamento prima della finale con Fritz

Mancano poche ore all'inizio della finalissima degli US Open: Jannik Sinner e Taylor Fritz sono pronti a darsi battaglia per conquistare il titolo dell'ultimo Slam della stagione. Il numero uno al mondo punta alla vittoria del secondo Major della sua carriera, dopo lo straordinario trionfo di Melbourne ad inizio anno. Per farlo dovrà superare anche il pubblico, che sarà tutto per il beniamino di casa. Qualche incognita sulle condizioni del polso di Sinner, che dopo lo spavento per il problema nella semifinale con Jack Draper, aveva detto. "Il polso sta bene anche se sul momento mi faceva parecchio male. Quando cadi sul cemento, del resto, non è il massimo ma l’hanno trattato subito e sembra che stia abbastanza bene ora. Ovviamente con l’adrenalina è tutto diverso ma non dovrebbe essere nulla di grave". L'azzurro ha svolto sul Campo P1 di Flushing Meadows l'ultimo allenamento in vista della finale, dove seguito da coach Simone Vagnozzi e Darren Cahill, ha testato le sue condizioni.