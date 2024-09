Sinner e il commovente abbraccio con Vagnozzi e Cahill dopo la vittoria agli Us Open

Si sono stretti a lui nel momento più difficile della sua stagione, proteggendolo dalle critiche e dagli attacchi di colleghi e addetti ai lavori dopo il caso doping che così tanto lo aveva scosso: adesso anche Simone Vagnozzi e Darren Cahill celebrano il successo di Jannik Sinner agli US Open, il secondo titolo Slam della carriera. "Jannik non avrebbe fatto mai niente di intenzionale. La verità è venuta fuori, senza colpa, senza negligenza e fortunatamente Jannik può mettersi alle spalle questa sfortunata vicenda", aveva detto Cahill dopo lo scoppio del caso, mentre Vagnozzi ha speso parole al miele per il suo allievo proprio a poche ore dalla finalissima degli US Open: "Jannik sta crescendo come uomo. Le cose difficili ti aiutano e ti fanno acquisire maggiore esperienza. In Australia, alla vigilia della prima finale Slam, si avvertiva una sensazione di freschezza, la sensazione di vivere per la prima volta una finale così prestigiosa".