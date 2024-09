Kyrgios snobba Sinner: il tweet su Fritz fa discutere

Jannik Sinner festeggia agli US Open il secondo titolo Slam della sua carriera. Il numero uno al mondo ha sconfitto nella finalissima di New York il beniamino di casa Taylor Fritz con il punteggio di 6-4 6-4 7-5 dopo essersi trovato in svantaggio 5-3 nel terzo set e aver anche rischiato di vedere la partita allungarsi al quarto. L'azzurro ha reagito però da campione al momento più difficile della partita, riuscendo ad infilare una serie di quattro game consecutivi che lo hanno portato al successo in tre parziali. Al termine della sfida, è arrivato il puntuale tweet di Nick Kyrgios che ha commentato la sconfitta di Fritz, snobbando di fatto l'altoatesino.