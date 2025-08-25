Us Open, Cocciaretto fuori al primo turno. Ora Bellucci e il derby tra Cobolli e Passaro

Us Open, Cocciaretto eliminata al primo turno

La prima a scendere in campo è stata Elisabetta Cocciaretto (n.85 Wta), battuta in due set (4-6, 6-7) nel match di primo turno contro Yulia Putintseva (n.55 Wta) ed eliminata così al primo turno. Per la la 24enne marchigiana qualche rammarico soprattutto nel secondo set, che l'ha vista cedere il servizio sul 5-4 in proprio favore prima di arrendersi al tie-break (4-7) alla 30enne kazaka attesa da una tra la 26enne russa Anna Kalinskaya (ex fidanzata di Sinner e attualmente numero 29 del mondo) e la 19enne statunitense Clervie Ngounoue (n.178 Wta), entrata in tabellone grazie a una wild card.

Attesa per Bellucci e per il derby tra Cobolli e Passaro

Nel maschile sono invece attesi al debutto tre dei sette azzurri ancora in corsa. Per primo toccherà al 24enne bustocco Mattia Bellucci (n.65 Atp), deciso a superare lo scoglio rappresentato dal 20enne cinese Juncheng Shang (n.111 Atp) per regalarsi al secondo turno una sfida da sogno con il numero 2 del mondo Carlos Alcaraz (per lo spagnolo esordio nella notte italiana contro il 27enne statunitense e tifoso laziale Reilly Opelka, n.67 Atp) . Dopo Bellucci toccherà poi al 23enne romano (e tifoso romanista) Flavio Cobolli (n.26 Atp) e al 24enne perugino Francesco Passaro (n.120 Atp e passato dalle qualificazioni), avversari in un derby che promette spettacolo.