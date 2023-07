Zverev, frecciata a Sinner a Wimbledon: "L'hanno favorito"

Zverev contro Sinner: "Mi piace molto ma..."

Al termine del match vinto contro l'olandese Gijs Bouwer, Zverev ha attaccato l'inserimento dell'incontro tra Jannik Sinner e l'argentino Diego Schwartzman avvenuto lo scorso mercoledì sul campo 1: "Mi piace molto Jannik come persona e come giocatore. È incredibile e vincerà ancora molto". Dagli elogi, il tedesco è poi passato a una situazione di campo che non ha proprio digerito: "Nel sorteggio c'erano altri nomi che non avevano ancora giocato il primo turno, come Matteo Berrettini, che qui a Wimbledon ha già giocato in finale, o come me". Il 26enne di Amburgo, irritato, ha poi aggiunto: "Non so davvero se dovesse essere piazzato su un campo coperto per il secondo round, ci sono stati altri tennisti che hanno ottenuto più risultati nel tennis di Sinner. Penso che avessero diverse opzioni".