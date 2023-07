Djokovic sbaglia a Wimbledon, la figlia zittisce il pubblico: la reazione

LONDRA - Cuore di papà. Djokovic protagonista sull’erba di Wimbledon, la figlia Tara protagonista in tribuna. Il campione non ha faticato più di tanto a fare fuori Pedro Cachin con il punteggio di 6-3, 6-3, 7-6 e andare avanti nel tabellone del torneo. Tre set, condizionati anche dalla poggia, dove il campione ha dimostrato di voler arrivare in fondo per vincere l’ottavo titolo a Wimbledon.