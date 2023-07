Sinner-Galan, diretta Wimbledon: dove vederla in tv e orario d'inizio

WIMBLEDON (LONDRA) - Dopo aver superato agevolmente i turni contro J. Cerundolo, Schwartmann e Halys , Jannik Sinner torna in campo per gli ottavi di finale di Wimbledon . Il 21enne altoatesino si giocherà l'accesso alla semfinale dello slam londinese contro il colombiano Daniel Elahi Galan , 85° giocatore al mondo. Qualora il tennista di San Candido dovesse superare il turno, sfiderà il vincente della sfida tra il russo Roman Safiullin e il canadese Denis Shapovalov .

Sinner-Galan, l'orario di inizio

Jannik Sinner sfiderà Daniel Galan agli ottavi di finale di Wimbledon 2023: il match tra l'azzurro e il colombiano sarà il secondo match in programma a partire dalle ore 14:00 sul Campo 1, dopo il confronto del tabellone femminile tra la statunitense Jessica Pegula e l’ucraina Lesja Tsurenko.

Sinner-Galan, dove vederla in TV

La partita tra Sinner e Galan sarà trasmessa in diretta tv sui canali Sky Sport Arena (204) e Wimbledon 2 HD (252).

Sinner-Galan, dove vederla in streaming

Il match sul Campo 1 di Wimbledon verrà trasmesso, in diretta streaming, su Sky Go, NOW e Tennis Tv.

Sinner-Galan, i precedenti

L'unico precedente tra i due giocatori risale alle Davis Cup Finals del 2021, con l'azzurro che si impose in due set per 7-5, 6-0.