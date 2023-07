Perché sulla coppa di Wimbledon c'è un ananas: il curioso motivo

Perché c'è un ananas sul trofeo di Wimbledon? Cosa c'entra questo frutto tropicale con il mondo del tennis? Per rispondere a queste domande tocca fare un salto indietro nel tempo e tornare al 1877, anno in cui si è tenuta la prima edizione del Grande Slam. All'epoca l'ananas era molto difficile da trovare: era considerato un frutto raro che in pochi potevano permettersi. Molti preferivano addirittura non mangiarlo ma ornare con un ananas le proprie abitazioni in modo da impressionare gli ospiti. Insomma, il trofeo doveva essere qualcosa di unico ed esclusivo, proprio come lo era un ananas in Inghilterra a fine Ottocento.