Wimbledon da record in tv: la finale 2023 è la migliore di sempre

Ascolti record su Sky per Wimbledon . La finale maschile di ieri tra Carlos Alcaraz e Novak Djokovic , in diretta esclusiva dalle 15 circa su Sky, per quasi cinque ore, è stata vista in media da 704mila spettatori con 1 milione 720mila contatti unici e il 7,1% di share. Il picco è di 883mila spettatori medi nei minuti finali dell’incontro. Si tratta del terzo match di tennis più visto di sempre su Sky dopo le finali di Wimbledon di Djokovic-Berrettini nel 2021 e Federer-Djokovic nel 2019.

Boom di ascolti in tv

Considerando sia le visioni effettuate da big screen che quelle da Sky Go, la finale maschile di Wimbledon ha raccolto complessivamente una total audience di 825mila spettatori medi. Gli studi di approfondimento della finale hanno ottenuto 180mila spettatori medi per il pre e 168mila spettatori medi per il post. Nelle due settimane di evento, lo studio di apertura di giornata ha raccolto mediamente 93mila spettatori e “The insider” ha mediato 102mila spettatori.

L’edizione 2023 – conclusa ieri – è stata la migliore di sempre su Sky, registrando un ascolto medio sui live di 173mila spettatori e un contributo sulle 24 ore di oltre 70mila, con una copertura di 3 milioni 894mila contatti unici. Da evidenziare inoltre le performance di ascolto per l’ottavo di finale tra Matteo Berrettini e Carlos Alcaraz andato in scena lo scorso 10 luglio, che aveva ottenuto 516mila spettatori medi e il 3,6% di share, con un picco di 717mila spettatori medi e il 4,4% di share, e per la semifinale tra Jannik Sinner e Novak Djokovic di venerdì 14 luglio, che aveva raggiunto una media di 537mila spettatori per il 6,3% di share tv.