Wimbledon, montepremi pazzesco: quanto guadagna chi vince. Cifre da record

Il torneo di Wimbledon andrà in scena da lunedì 1 luglio a domenica 14 luglio, rappresentando l'ultimo grande appuntamento prima delle Olimpiadi di Parigi. Il tradizionale swing su erba avrà come fulcro proprio i Championships, tra gli eventi più attesi dell'anno e di certo il più prestigioso, sebbene probabilmente vi sia una carenza di specialisti sul verde tra le nuove generazioni. L'italiano Jannik Sinner, attualmente numero uno al mondo, ha dimostrato di poter essere a suo agio sulla superficie di riferimento, come dimostra la semifinale raggiunta nel 2023; i colpi potenti dell'altoatesino possono incidere esponenzialmente sull'erba londinese. Sinner è tra i favoriti per arrivare sino in fondo e conquistare l'ambito bottino pieno, quest'anno più ricco che mai. Gli organizzatori di Wimbledon, infatti, hanno annunciato il montepremi dell'edizione 2024 del torneo, da record assoluto.