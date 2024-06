Qualificazioni Wimbledon 2024 al via: 9 azzurri in campo oggi, c'è Vavassori

Nove tennisti italiani disputeranno il primo turno delle qualificazioni a Wimbledon 2024, oggi, lunedì 24 giugno. Inizia dunque il sogno verso il tabellone principale del Championships, con tanti protagonisti italiani pronti a battagliare sull’erba londinese; tra questi, occhi puntati su Andrea Vavassori, in campo adesso in singolare dopo il trionfo in doppio al fianco di Simone Bolelli in quel di Halle. Tra giocatori esperti e giovani dalle belle speranze, l’Italia sarà protagonista durante le qualificazioni per lo Slam sul prato inglese: si inizia, come di consueto, dal primo turno e il percorso si concluderà dopo il terzo e decisivo incontro.