Qualificazioni Wimbledon 2024: l'azzurro Bellucci al turno decisivo

Le qualificazioni a Wimbledon 2024 si concludono oggi, durante la giornata di giovedì 27 giugno , con gli ultimi incontri decisivi per l’ingresso in main draw. Tra gli azzurri, l’ultimo reduce dai precedenti due turni è Mattia Bellucci , classe ’01 mancino in notevole ascesa; il tennista nato a Busto Arsizio ha sconfitto il croato Duje Ajdukovic all’esordio sui prati di Londra, al termine di tre set durissimi, per poi eliminare il più esperto spagnolo Bernabé Zapata Miralles in seconda istanza. Tra Bellucci e il tabellone principale di Wimbledon c’è soltanto un ostacolo, tutto però fuorché da sottovalutare considerando la caratura dell’avversario.

Qualificazioni Wimbledon, Bellucci-Goffin decisiva

L’italiano Bellucci affronterà David Goffin in occasione del terzo e determinante turno di qualificazione a Wimbledon. L’atleta belga, oramai un veterano nel circuito, vanta 6 titoli Atp in carriera e si è spinto sino ai quarti di finale dei Championships in due occasioni (2019, 2022): si tratta di un opponente ostico sull’erba, sebbene la sua parabola non sia più scintillante come un tempo. Goffin ha superato l’australiano Marc Polmans e il giapponese Yasutaka Uchiyama sin qui, in entrambi i casi senza lasciare alcun set alle sue spalle; Bellucci tenterà di insidiare Goffin sul Campo 1, così metter da parte il primo scalpo prestigioso e abbracciare il sogno Wimbledon.

Azzurri sull’erba oggi: in campo Paolini e Cobolli

Jasmine Paolini e Flavio Cobolli disputeranno i quarti di finale del Wta e Atp di Eastbourne 2024, di livello 500 per il circuito femminile e 250 per il maschile. Dopo aver eliminato Arthur Rinderknech e Giles Hussey nei primi due turni, Cobolli scenderà in campo sul Centrale inglese alle ore 12.00, sfidando il padrone di casa Billy Harris, già avversario di Lorenzo Musetti al Queen’s. Dal canto suo, al termine del match con il connazionale protagonista, Paolini dovrà vedersela con Katie Boulter, in trionfo a Birmingham e vittoriosa proprio a Eastbourne a discapito di Jelena Ostapenko. Fuochi d’artificio in Inghilterra per gli azzurri, in una giornata importante in vista di Wimbledon.

Programma qualificazioni Wimbledon, 27 giugno

COURT 1

Dalle ore 12:00 - (9) Goffin vs Bellucci

Programma Atp e Wta Eastbourne, 27 giugno

CENTRE COURT

Dalle ore 12.00 – Cobolli vs (WC) Harris

Non prima delle ore 13.30 – Boulter vs (3) Paolini