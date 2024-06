Wimbledon, montepremi doppio: tutte le cifre. Bolelli/Vavassori protagonisti

Il torneo di Wimbledon 2024 è alle porte e i migliori tennisti al mondo sono pronti a dimostrare il loro valore sull'erba di Londra. Non soltanto il singolare, con Jannik Sinner numero 1 del seeding in quanto primatista nel ranking e Matteo Berrettini pronto a stupire nuovamente il mondo intero, ma anche gli eventi di doppio presentano dei top player italiani da seguire con grande attenzione. Tra questi, naturalmente spiccano Simone Bolelli e Andrea Vavassori, coppia azzurra ad altissimi livelli in questo 2024: già arrivati a disputare due finali Slam, agli Australian Open e al Roland Garros, il duo italiano punta ad andare sino in fondo anche ai Championships.