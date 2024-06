Wimbledon, Sinner può sfidare Berrettini al secondo turno: Djokovic solo in finale, e Alcaraz…

Un cammino tutt'altro che agevole quello di Jannik Sinner a Wimbledon: è questo il verdetto del sorteggio del tabellone principale che si è tenuto oggi alle 11:00 italiane all'All England Club di Londra. Un avversario insidioso ci sarà sin dal primo turno per il numero uno del mondo, che inizierà la sua avventura da primo favorito del seeding contro il tedesco Yannick Hanfmann. I due giocatori si sono già incontrati in un primo turno Slam, agli US Open dello scorso anno, e ad avere la meglio fu l'azzurro che si impose in tre set. Al secondo turno potrebbe invece concretizzarsi la possibilità del derby con Matteo Berrettini, che esordirà invece contro Marton Fucsovics. Non ci sarà invece la finale con Carlos Alcaraz: i due sono capitati nella stessa parte di tabellone e potranno incrociarsi in semifinale. Nell'ultimo atto Jannik potrebbe invece a trovare Novak Djokovic.