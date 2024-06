Wimbledon, Djokovic c'è: il messaggio a Sinner

L'allenamento con Jannik Sinner , le doppie sessioni con Emil Ruusuvuori e Frances Tiafoe fino al test con Daniil Medvedev : continua l'avvicinamento di Novak Djokovic a Wimbledon . Dopo l'intervento al ginocchio a cui si è sottoposto durante la seconda settimana del Roland Garros, il sette volte vincitore ai Championships ha deciso di non cancellarsi dal tabellone del terzo Slam della stagione. Le sensazioni sono positive, come confermato dal serbo durante il media day: "Il ginocchio ha risposto bene, non ho avuto nessuna ricaduta. Voglio darmi una possibilità".

L'esordio e le chance di arrivare in fondo

Djokovic esordirà martedì contro il qualificato ceco Vit Kopriva. Una partita importante per capire sin dai primi turni la tenuta del ginocchio anche sulla lunga distanza. "Sono arrivato domenica. È stata una settimana molto buona di preparazione. Soprattutto negli ultimi tre giorni mi sono allenato intensamente - ha detto in conferenza -. Abbiamo giocato ad alta intensità, ci sono state molte situazioni in cui il ginocchio è stato messo alla prova, come i cambi di direzione. Ed è andata molto bene finora". Vincere il titolo sarà difficile, ma nonostante tutto Nole ci crede: "Naturalmente quando il torneo inizierà, avrò più sensazioni e più feedback su come il ginocchio reagirà in partite al meglio dei cinque set. Se scendo in campo è per vincere il titolo. E gli ultimi tre giorni mi hanno dato abbastanza ottimismo, mi hanno fatto capire che nelle prossime settimane posso competere al livello più alto".