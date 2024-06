Wimbledon, cambia l'avversario di Fognini. Chi affrontano gli altri italiani

A poche ore dall'inizio di Wimbledon, cambia l'avversario del primo italiano che scenderà in campo sull'erba dell'All England Club nella 137esima edizione dei Championships. È infatti arrivato il forfait del tedesco Domink Koepfer, sorteggiato al primo turno con Fabio Fognini, che domani nel primo match in programma sul Court 16 a partire dalle ore 12:00 italiane troverà invece il lucky loser Luca Van Assche. Il francese è stato sconfitto al turno decisivo delle qualificazioni dal connazionale Lucas Pouille ed è sicuramente un avversario meno ostico rispetto allo specialista teutonico che aveva fatto bene sia a Stoccarda che a Halle. In palio il secondo turno contro Casper Ruud o Alexander Bolt.