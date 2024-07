Sinner-Berrettini a Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Jannik Sinner sfiderà Matteo Berrettini al secondo turno di Wimbledon 2024 , un derby particolarmente atteso dagli appassionati di tennis. L'altoatesino ha eliminato Yannick Hanfmann all'esordio sull'erba di Londra, in quattro set, mentre il classe '96 romano è riuscito ad avere la meglio su Marton Fucsovics in altrettanti parziali, superando anche un problema alla schiena . Il numero uno al mondo troverà di fronte un ostacolo non di poco conto, dunque, considerando le straordinarie qualità di Berrettini, finalista a Wimbledon nel 2022 e, in generale, l'azzurro con le migliori statistiche sull'erba di sempre. Sarà un confronto da non perdere a Wimbledon tra due eccezionali tennisti italiani.

Sinner-Berrettini, quando si gioca il secondo turno

Il match a tinte azzurre tra Sinner e Berrettini si svolgerà mercoledì 3 luglio, con orario e campo da gioco attualmente da definire per via ufficiale. Molto probabilmente, considerando la rilevanza della partita e il fatto che uno dei due protagonisti sia il numero uno del mondo, l'evento andrà in scena sul Campo Centrale.

Sinner-Berrettini, il precedente

Sinner e Berrettini si sono già affrontati in un'occasione nel recente passato. Il derby tra i due azzurri si è disputato nel contesto del Masters 1000 di Toronto 2023, con il tennista di San Candido vittorioso in due set: 6-4, 6-3 sul cemento canadese.

Sinner-Berrettini, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Berrettini sarà trasmesso in diretta tv esclusiva su Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento. In generale, l'emittente citata garantisce 6 canali dedicati a Wimbledon ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. Il match sarà inoltre disponibile in live streaming su NOW e Sky Go.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)