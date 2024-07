Murray si ritira da Wimbledon: la scelta sul doppio con il fratello Jamie

La scelta per il doppio

Decisione opposta per quanto riguarda il doppio, con Murray che stringerà i denti pur di partecipare in coppia con suo fratello Jamie. I due sono entrati in tabellone con una wild card ed esordiranno alle 12 di domani contro gli australiani Hijikata e Peers. Lo staff del tennista ha parlato di questa decisione come di una "scelta difficile" ma, nonostante il duro lavoro, Murray non è riuscito a recuperare la condizione per il singolo. Nella nota rilasciata dallo staff dello scozzese si legge anche che "Andy è molto amareggiato, ma ha confermato che giocherà il doppio con Jamie e non vede l'ora di competere a Wimbledon per l'ultima volta".