Sinner-Kecmanovic a Wimbledon: orario, quando si gioca e dove vederla in tv

Sinner-Kecmanovic, quando si gioca il terzo turno

Il match tra Sinner e Kecmanovic andrà in scena venerdì 5 luglio, con orario d'inizio e campo attualmente da definire per via ufficiale. Con ogni probabilità, l'incontro si disputerà sul Campo Centrale così come accaduto per il derby azzurro tra il numero uno e Matteo Berrettini.

Sinner-Kecmanovic, i precedenti

Sinner-Kecmanovic non è una sfida inedita: i due si sono già incontrati in tre occasioni tra il 2019 e il 2022, seppur mai sull'erba. L'azzurro ha vinto tutti i confronti con il serbo, il primo sul cemento delle Next Gen Atp Finals del 2019, a Milano: vittoria dell'azzurro per 2-4, 4-1, 4-2, 4-2, un punteggio peculiare e che rispecchia le regole del torneo tra i migliori giovani talenti. Il primo confronto in giro per il circuito maggiore risale 2021, sempre sul cemento, ma questa volta ad Adelaide; successo italiano per 7-6(12), 6-4, con un primo parziale lottatissimo. Il più recente match tra i due si è svolto a Cincinnati nel 2023, con affermazione di Sinner dopo appena un set e mezzo sul 7-5, 3-1, a causa di un ritiro per infortunio di Kecmanovic.

Sinner-Kecmanovic, dove vederla in tv

L'incontro tra Sinner e Kecmanovic sarà offerto in diretta tv esclusiva dall'emittente Sky, con Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno come canali di riferimento per l'evento. In linea generale, Sky propone 6 canali dedicati soltanto a Wimbledon per tutto il periodo di svolgimento dei Championships ai suoi abbonati: Sky Sport Wimbledon, dal 252 al 257 del telecomando. La sfida tra l'italiano e il serbo sarà peraltro disponibile in live streaming su NOW e Sky Go, applicazioni scaricabili e utilizzabili dagli abbonati ai servizi.

Wimbledon, il montepremi

PRIMO TURNO – € 71.750 (10 punti)

SECONDO TURNO – € 110.438 (45 punti)

TERZO TURNO – € 169.814 (90 punti)

OTTAVI DI FINALE – € 268.377 (180 punti)

QUARTI DI FINALE – € 445.317 (360 punti)

SEMIFINALE – € 849.071 (720 punti)

FINALISTA – € 1.662.518 (1200 punti)

CAMPIONE – € 3.206.285 (2000 punti)