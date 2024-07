Programma Wimbledon: derby Musetti-Darderi, Djokovic e Swiatek in campo

Il programma della quarta giornata di Wimbledon 2024 (giovedì 4 luglio) presenta un prospetto di match da non perdere, con tanti azzurri protagonisti. Lorenzo Musetti e Luciano Darderi daranno vita al secondo derby italiano a Londra: dopo lo spettacolo tra Jannik Sinner e Matteo Berrettini sul Centrale, altri due atleti nostrani lotteranno per un posto al terzo turno. In campo un totale di sette azzurri ai Championships, tra singolare e doppio, con Errani e Paolini che rappresentano le teste di serie numero 5 del doppio femminile e partono con i favori del pronostico sul Campo 4. Non soltanto italiani, considerando il ritorno in campo dopo l’esordio di un certo Novak Djokovic .

Darderi-Musetti e gli altri azzurri a Wimbledon

Occhi puntati, come sopra descritto, sull’incontro tra i connazionali Luciano Darderi e Lorenzo Musetti, tennisti dalle caratteristiche e dallo stile differenti. Il primo ha eliminato Jan Choinski in cinque e faticosi set, all’esordio, mentre il carrarino è riuscito a rimontare un set di svantaggio a Constant Lestienne senza troppi grattacapi. Nel prosieguo della giornata, sempre sul Campo 4 come per quanto riguarda il derby, sotto i riflettori Errani/Paolini, campionesse a Roma e finaliste al Roland Garros: sfideranno Lumsden/Dart, pericolose padrone di casa. Spostando l’attenzione sul Campo 14, Flavio Cobolli dovrà vedersela con il temibile Alejandro Tabilo, mancino recentemente in trionfo sull’erba di Maiorca e, in generale, autore della miglior stagione in carriera. Impresa ardua per il romano, il quale, però, oramai notoriamente punta anche sulla sua caparbietà. Tra Campo 5 e Campo 10, Lucia Bronzetti e Martina Trevisan divideranno una metà campo rispettivamente con Varvara Gracheva e Irina-Camelia Begu nel doppio, affrontando Navarro/Parry e Muhammad/Sutjiadi.

Djokovic e Swiatek verso il terzo turno

Riecco in campo Novak Djokovic sul Campo Centrale di Wimbledon, opposto alla wild card britannica Jacob Ferarnley, regalatosi il secondo turno sul verde di Londra dopo l’affermazione all’esordio su Alejandro Moro Canas. Oltre il numero due del seeding, alla ricerca della migliore condizione fisica dopo un infortunio al ginocchio occorso durante il Roland Garros, al termine della suddetta partita si vedrà ai Championships anche Iga Swiatek: la numero uno al mondo Wta dovrà vedersela con la croata Petra Martic, alla ricerca del bis dopo il successo ai danni di Sofia Kenin.

Britannici alla ribalta, Zverev e tre possibili protagonisti

Programma sul Centrale chiuso dai fratelli Murray, con il pubblico britannico probabilmente in estasi così come lo Sara durante il pomeriggio sul Campo 1, con il derby tra Jack Draper e Cameron Norrie come ‘piatto principale’. In chiusura di programma, dopo l’incontro tra giocatori del Regno Unito, sarà il momento del confronto tra Alexander Zverev, testa di serie numero 4 del seeding, e l’ostico Marcos Giron. Attenzione, inoltre, tra Campo 2 e 3, a tre potenziali protagonisti di questa edizione dei Championships: Hubert Hurkacz, Elena Rybakina e Stefanos Tsitsipas, rispettivamente contro Arthur Fils, Laura Siegemund ed Emil Ruusuvuori. Questi e tanti altri match di scena oggi a Wimbledon, di seguito il programma completo.

Il programma completo

CENTRE COURT

A partire dalle ore 14.30

[WC] Fearnley-Djokovic [2]

Swiatek [1] - Martic

Hijikata/Peers-A. Murray-J.Murray

COURT 1

A partire dalle ore 14.00

Boulter [32] - Dart

Draper-Norrie [28]

Giron-Zverev [4]

COURT 2

A partire dalle ore 12.00

Hurkacz [7] - Fils

Monfils-Wawrinka dal 7-6(5), 6-4, 5-5

Jabeur [10] - Montgomery

Rybakina [4] - Siegemund

COURT 3

A partire dalle ore 12.00

Munar-De Minaur [9]

Wang-Pegula [5]

Collins [11] - Galfi

Ruusuvuori-Tsitsipas [11]

COURT 12

A partire dalle ore 12.00

Wang-Keys [12]

Dimitrov [10] - Shang

Fritz [13] - Rinderknech

Wozniacki-Fernandez [30]

COURT 18

A partire dalle ore 12.00

Kasatkina [14] - Miyazaki

L. Harris-Shelton [14]

Rune [15] - Seyboth Wild

Avanesyan-Samsonova [15]

COURT 4

A partire dalle ore 12.00

Bucsa-Bouzas Maneiro

Darderi-Musetti [25]

Shnaider/Vesnina-Putintseva/Tauson

Dart/Lumsden-Errani/Paolini [5]

COURT 5

A partire dalle ore 12.00

Frech/Kawa-Danilina/Xu

Demoliner/Medvedev-Escobar/Nedovyesov

Navarro/Parry-Bronzetti/Gracheva

Erler/Miedler-Skupski/Venus [9]

COURT 6

A partire dalle ore 12.00

Corna/Marozsan-Mies/Smith

Balaji/L. Johnson-Arevalo/Pavic [4]

Olmos/Panova [13] - Kostyuk/Ruse

Gamarra Martins/Haddad Maia-Khromacheva/Rakhimova

Gonzalez/Roger Vasselin [6] - Evans/Searle

COURT 7

A partire dalle ore 12.00

Mihalikova/Nicholls-Schuurs/Stefani [6]

Wang/Zhu-Appleton/Miyazaki

Bucsa/Hibino-Maria/Rus

Baptiste/Parks-Ninomiya/Wu

COURT 8

A partire dalle ore 12.00

Krejcikova [31] - Volynets

Machac-Safiullin

Kokkinakis-Pouille

Minnen/Watson-Kenin/Mattek Sands [14]

COURT 9

A partire dalle ore 12.00

Grey/Moore-Melichar Martinez/Perez [3]

Bublik/Shevchenko-Bhambri/Olivetti

Martin/Middelkoop-Griekspoor/Stevens

Granollers/Zeballos [1] - Fils/Humbert

Linette/Stearns-Bogdan/Cristian

COURT 10

A partire dalle ore 12.00

Muhammad/Sutjiadi [15] – Begu/Trevisan

Clarke/Willis-Purcell/Thompson [15]

Siniakova/Towsend [4] - Masarova/Noskova

Bains/Rajecki-Babos/Kichenok

Koloziedjova/Siskova-Davis/Zimmermann

COURT 11

A partire dalle ore 12.00

Ram/Salisbury [3] - Blumberg/C. Ruud

Etcheverry [30] - Popyrin

Doumbia/Reboul [16] - Crawford/Edmund

Piter/Tomova-Burel/Osorio

Eubanks/Kings-Broady/Harris

COURT 14

A partire dalle ore 12.00

Kostyuk [18] - Saville

Cobolli-Tabilo [24]

Mpetshi Perricard-Nishioka

Hsieh/Mertens [1] - Barnett/Christie

COURT 15

A partire dalle ore 12.00

Putintseva-Siniakova [27]

Osorio-Haddad Maia [20]

Kalinskaya [17] - Bouzkova

Halys-Khachanov [21]

Machac/Zhang-Behar7Pavlasek

COURT 16

A partire dalle ore 12.00

Comesana-Walton

Snigur-Ostapenko [13]

Garcia [23] - Pera

Kichenok/Ostapenko [9] - Saville/Yuan

Coria/Navone-Koolhof/Mektic [7]

COURT 17

A partire dalle ore 12.00

Badosa-Fruhvirtova

Shapovalov/Altmaier

Niemeier-Svitolina [21]

Gauff/Pegula [11] - Kalinina/Yastremska